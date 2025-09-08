«Царьград»: ВСУ зарабатывают на играющих в онлайн-игры российских детях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) зарабатывают деньги на пристрастии российских детей. Речь идет об онлайн-играх, куда школьники часто переводят родительские и личные деньги. В ситуации разобрались журналисты «Царьграда».

Так, в пример они привели браузерную игру «Богатство народов», создателем которой является уроженец Чувашии Михаил Орешников (внесен в список террористов и экстремистов), давно переехавший на Украину. На прошлой неделе его заочно осудили за призывы к экстремизму и угрозы сотрудникам МВД, пишет ТАСС.

В самой игре есть внутренняя криптовалюта BulCoin, якобы использующаяся только внутри игры. Но эксперты Центра этнорелигиозных исследований Института «Царьграда» говорят о том, что в действительности средства уходят в пользу радикальных структур. В частности, речь может идти о группировке «Частная чувашская армия дронов», участники которой готовили покушение на бывшего военкома Чувашии.

При этом, как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, признать экстремистом человека, который вкладывает деньги в игру, будет сложно. «Хотя по букве закона, конечно, можно докопаться и сказать, что это экстремизм, но по факту таковым не является», — пояснил он.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима Александра Трофимова за развращение школьника, с которым он познакомился в онлайн-игре Roblox.