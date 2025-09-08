Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:56, 8 сентября 2025Мир

Стало известно об обучении боевиков мексиканского картеля на Украине

Milenio: Боевики мексиканского картеля CJNG учились управлять дронами на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oscar Martinez / Reuters

Боевики мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) учились управлять дронами в боевых условиях на Украине. Об этом стало известно мексиканскому изданию Milenio.

Утверждается, что члены «Халиско» ездили на Украину, где переняли методы ведения боя при помощи беспилотников. Обучение проходило в прифронтовой зоне, что обеспечило боевой опыт.

По данным газеты, «Халиско» активно использует беспилотники в столкновениях с конкурирующими группировками, а также против правительственных сил.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новости о найме убийц из картелей Колумбии и Мексики в ВСУ. По его словам, в Киеве хватает преданных поклонников Пабло Эскобара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    Советник Трампа резко высказался о БРИКС

    «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне удара по кабмину Украины

    Глава ДНР рассказал о последствиях ударов ВСУ

    Стала известна судьба украденной мошенниками квартиры Долиной

    МИД России отметил атаку иноагентов после слов Лаврова

    Полковник раскрыл причину срочной мобилизации на Украине

    Дачникам напомнили о штрафах за унесенные из леса деревья

    Стало известно об обучении боевиков мексиканского картеля на Украине

    В Германии выступили с обвинением в адрес Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости