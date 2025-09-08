Стало известно об обучении боевиков мексиканского картеля на Украине

Milenio: Боевики мексиканского картеля CJNG учились управлять дронами на Украине

Боевики мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) учились управлять дронами в боевых условиях на Украине. Об этом стало известно мексиканскому изданию Milenio.

Утверждается, что члены «Халиско» ездили на Украину, где переняли методы ведения боя при помощи беспилотников. Обучение проходило в прифронтовой зоне, что обеспечило боевой опыт.

По данным газеты, «Халиско» активно использует беспилотники в столкновениях с конкурирующими группировками, а также против правительственных сил.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новости о найме убийц из картелей Колумбии и Мексики в ВСУ. По его словам, в Киеве хватает преданных поклонников Пабло Эскобара.