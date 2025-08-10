Россия
12:07, 10 августа 2025Россия

Число поклонников Пабло Эскобара в Киеве оценили

Медведев: На Банковой в Киеве хватает преданных поклонников Пабло Эскобара
Вячеслав Агапов

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

На Банковой в Киеве хватает преданных поклонников Пабло Эскобара. Так оценил недавние новости о найме убийц из картелей Колумбии и Мексики в Вооруженные силы Украины (ВСУ) замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам бывшего президента страны, набором головорезов занимается компания «Сегюркол Лтд» из колумбийского города Медельин. «Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность: "Клан дель Гольфо", "Синалоа", "Халиско нуэва генерасьон" и другие», — пояснил он.

Медведев предупредил, что наемников учат в том числе управлению БПЛА, что может им пригодиться при доставке наркотиков в США. Поэтому он призвал Пентагон, которому было поручено ударить по наркокартелям в Латинской Америке, вместо этого отправить спецназ в Киев, где «потребляют белоснежную продукцию» картелей.

«Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса», — пояснил он.

По данным L'Antidiplomatico, представители латиноамериканских картелей вступают в ряды Вооруженных сил Украины для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. Издание подозревает, что картели в дальнейшем будут использовать этих людей для нападений на американской территории и торговли наркотиками. Издание предупредило, что на Украине складывается тревожная эволюция международной организованной преступности.

