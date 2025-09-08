Стало известно об отсутствии гражданства у бывшего российского политика Яшина

ТАСС: В материалах дела экс-депутата Яшина указали, что у него нет гражданства

Бывший муниципальный депутат московского округа Красносельский, экс-зампред незарегистрированной и ликвидированной Верховным судом партии «Парнас» Илья Яшин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в материалах нового уголовного дела указывается как лицо без гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

В деле есть справка о том, что Яшин — лицо без гражданства. Другие подробности не раскрываются.

Новое дело против экс-депутата Яшина возбуждено по части 2 статьи 330.1 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений») УК РФ. Он объявлен в розыск.

Политик улетел из России в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и несколькими европейскими странами, который состоялся в Турции 1 августа.