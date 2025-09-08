Стало известно о возможном лишении гражданства бывшего российского политика

Признанный иноагентом экс-депутат Яшин мог быть лишен российского гражданства

Бывший муниципальный депутат московского округа Красносельский, экс-зампред незарегистрированной и ликвидированной Верховным судом партии «Парнас» Илья Яшин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) мог быть лишен российского гражданства. Об этом стало известно из заявления адвоката Михаила Бирюкова, слова которого приводит ТАСС.

По заявлению Бирюкова, в документах нового уголовного дела, возбужденного в отношении Яшина, есть справка, в которой говорится о бывшем политике как лице без гражданства.

Новое дело против экс-депутата Яшина связано с возможным нарушением им «порядка деятельности иноагента».

Бывший сопредседатель «Парнаса» был осужден в 2022 году на 8,5 года за распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Позже Яшина помиловал президент России Владимир Путин, и он вместе с несколькими другими заключенными покинул страну в обмен на российских граждан, находившихся в тюрьмах стран НАТО.