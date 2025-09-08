Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:27, 8 сентября 2025Культура

Стало известно состояние Алибасова на фоне слухов об угрозе слепоты

Жена продюсера Бари Алибасова опровергла сообщения об ухудшении его состояния
Ольга Коровина

Фото: Maluytin Evgeny / News.ru / Globallookpress.com

Жена продюсера и музыканта Бари Алибасова Елена опровергла сообщения об ухудшении его самочувствия. Ее цитирует «Абзац».

«Бари Каримович сейчас в постели пьет чай с молоком и шарлоткой и все спрашивает: "Что у меня на этот раз?"» — заявила супруга Алибасова.

Сын продюсера Бари Алибасов – младший в разговоре с изданием подтвердил, что его отец регулярно обращается к медикам, но лишь для плановых обследований. Он подчеркнул, что артиста не беспокоят «суперсерьезные» заболевания.

Ранее сообщалось, что Алибасов обратился к медикам из-за нестерпимой головной боли. По данным Shot, врачи выявили у него регулярное повышение давления до «предельных значений». Отмечалось, что отказ от курса лечения грозит продюсеру слепотой, инфарктом или инсультом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский лидер предложил разделить Украину на три части. Что ответили в России?

    Россиян предостерегли от сбережений в некоторых валютах

    Бразильский футболист «Зенита» рассказал о кошмарной вещи в России

    Европа собралась нанести удар по главному покупателю российской нефти

    Названы три любимых направления для отдыха россиян этим летом

    Раскрыты характеристики iPhone 17 Pro

    Раскрыты многомиллионные гонорары Аглаи Тарасовой

    Раскрыты детали расправы над 15-летней школьницей в российском апарт-отеле

    Китай решил запастись соей на случай продолжения торговой войны с США

    «АвтоВАЗ» отзовет тысячи Lada из-за проблем с подушками безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости