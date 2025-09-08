Стало известно состояние Алибасова на фоне слухов об угрозе слепоты

Жена продюсера Бари Алибасова опровергла сообщения об ухудшении его состояния

Жена продюсера и музыканта Бари Алибасова Елена опровергла сообщения об ухудшении его самочувствия. Ее цитирует «Абзац».

«Бари Каримович сейчас в постели пьет чай с молоком и шарлоткой и все спрашивает: "Что у меня на этот раз?"» — заявила супруга Алибасова.

Сын продюсера Бари Алибасов – младший в разговоре с изданием подтвердил, что его отец регулярно обращается к медикам, но лишь для плановых обследований. Он подчеркнул, что артиста не беспокоят «суперсерьезные» заболевания.

Ранее сообщалось, что Алибасов обратился к медикам из-за нестерпимой головной боли. По данным Shot, врачи выявили у него регулярное повышение давления до «предельных значений». Отмечалось, что отказ от курса лечения грозит продюсеру слепотой, инфарктом или инсультом.