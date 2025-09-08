Культура
10:20, 8 сентября 2025

Бари Алибасов экстренно обратился к медикам

Продюсер «На-На» Бари Алибасов обратился за помощью к медикам с головными болями
Андрей Шеньшаков

Фото: Maluytin Evgeny / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер и музыкант Бари Алибасов обратился к медикам из-за нестерпимой головной боли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, врачи выявили регулярное повышение давления до «предельных значений» и выписали Алибасову лечение, специальное питание и строгий запрет на употребление алкоголя. Сообщается, что отказ от курса может грозить слепотой, инфарктом или инсультом, с подозрением на который продюсера госпитализировали в 2024 году.

«Все хорошо, здоровье хорошее. Мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько, а я все еще хожу. На улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь», — сообщил продюсер журналистам.

Ранее стало известно, что российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов рассказал о своем здоровье, сообщив подробности личной жизни. Он отметил, что поводов для беспокойства нет.

