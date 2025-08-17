Культура
14:17, 17 августа 2025Культура

Бари Алибасов поделился подробностями интимной жизни

Mash: Бари Алибасов рассказал о хорошем оргазме
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maluytin Evgeny / news.ru / Globallookpress.com

Российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов рассказал о своем здоровье, сообщив подробности личной жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, врачи из московской клиники разыскивают 78-летнего продюсера для диспансеризации. Однако сам Алибасов отметил, что поводов для беспокойства нет. «Кушаю хорошо, какаю хорошо, оргазм отличный!» — заявил он.

Алибасов добавил, что сейчас активно отдыхает — он собирается провести месяц на подмосковной даче друга и сходить на рыбалку. При этом продюсеру временно запрещены длинные перелеты из-за проблем со спиной.

Ранее прокомментировал информацию о том, что ему потребовалось срочно обратиться за медицинской помощью из-за проблем с сердцем. Продюсер заявил, что чувствует себя умеренно.

