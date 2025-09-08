Студентка элегантно поставила на место включавшую на полную громкость музыку соседку

Пользовательница Reddit с ником Lesleysmith09 рассказала о возникшей у нее в годы учебы в колледже проблеме с соседкой по общежитию. По ее словам, живущая через стенку девушка не стеснялась по ночам громко включать музыку, чем зачастую мешала автору спать или готовиться к экзаменам.

«Сколько бы ее ни просили сделать потише, она отшучивалась и говорила: "Расслабьтесь, это же колледж". Однажды перед важным экзаменом я никак не мола уснуть из-за ее музыки, а потому около полуночи постучала к ней в дверь и вежливо попросила приглушить звук. Она ухмыльнулась, согласилась, но потом включила музыку еще громче. Я в ярости лежала в постели, уставившись в потолок», — вспомнила автор.

Тогда она решила отомстить соседке, в чем ей должна была помочь привычка той спать как минимум до полудня. Начиная со следующего дня автор поста начала ставить будильник на 06:30 утра, а для большего эффекта прислонила Bluetooth-колонку к тонкой стене между комнатами. При этом в качестве мелодии она использовала длинную склейку самых заезженных поп-песен бойз-бэндов начала 2000-х.

«В первый день она выскочила из комнаты, шатаясь от злости. На третий день она начала умолять меня остановиться. Я лишь улыбнулась и отметила: "Расслабься, это же колледж". Забавно, что после той недели ее ночные концерты таинственным образом прекратились. Она так и не признала поражения, но молчание было золотом», — заключила автор.

