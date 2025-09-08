Мир
22:44, 8 сентября 2025
Мир

Суд в США поддержал россиянку по делу о русофобии со стороны украинки

Суд Чикаго обязал выплатить россиянке Муслимовой $20 тыс. по делу о русофобии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Суд в американском городе Чикаго постановил компенсировать гражданке РФ Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку. Об этом россиянка сообщила РИА Новости.

Муслимова рассказала, что в феврале 2023 года обратилась в один из местных салонов, однако работавшая там украинка не стала предоставлять услугу из-за ее происхождения из России. В связи с этим собеседница агентства решила подать в суд на американскую компанию, не прибегая к услугам адвоката.

Она отметила, что подала иск о дискриминации, однако судья в решении написала, что Муслимова столкнулась с русофобией. Суд присудил ей компенсацию в размере 20 тысяч долларов за душевные страдания. Собеседница агентства назвала это победой всей российской диаспоры в США.

Ранее российский тревел-блогер побывал в США и раскрыл истинное отношение американцев к русским. По его мнению, в США есть русофобия, однако намного меньше, чем кажется.

