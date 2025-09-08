Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:28, 8 сентября 2025Силовые структуры

В деле о продаже данных умерших россиян поставили точку

ВС РФ оправдал судмедэксперта из Саранска, осужденного за продажу данных
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России вынес оправдательный приговор в отношении судебно-медицинского эксперта из Саранска, ранее осужденного за передачу информации ритуальным агентствам. О поставленной в деле точке пишет РИА Новости.

В результате суд отменил все ранее вынесенные решения, прекратил уголовное дело, освободил фигуранта из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию. Высший судебный орган указал на отсутствие состава преступления, потому что судмедэксперт, согласно квалификационному справочнику, является специалистом, а не должностным лицом с организационно-распорядительными функциями, которые необходимы для квалификации деяния по статьям о коррупционных преступлениях.

Изначально суд признал его виновным во взяточничестве и отправил в колонию строгого режима на семь с половиной лет. Апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение на злоупотребление должностными полномочиями и сократила срок до двух с половиной лет колонии-поселения.

По версии следствия, мужчина, работавший в ГКУЗ Республики Мордовия, четыре года получал деньги от ритуальных служб за предоставление сведений о фактах смерти, персональных данных граждан и месте нахождения тел. Общая сумма полученных им взяток превысила 625 тысяч рублей.

Ранее в Иркутской области следователи возбудили уголовное дело о самоуправстве и аферах при захоронении.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский лидер предложил разделить Украину на три части. Что ответили в России?

    Российского рэпера приговорили к сроку на Украине

    Россиян предостерегли от сбережений в некоторых валютах

    Бразильский футболист «Зенита» рассказал о кошмарной вещи в России

    Европа собралась нанести удар по главному покупателю российской нефти

    Названы три любимых направления для отдыха россиян этим летом

    Раскрыты характеристики iPhone 17 Pro

    Раскрыты многомиллионные гонорары Аглаи Тарасовой

    Раскрыты детали расправы над 15-летней школьницей в российском апарт-отеле

    Китай решил запастись соей на случай продолжения торговой войны с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости