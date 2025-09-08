Мир
23:58, 8 сентября 2025Мир

Трамп назвал виновных в убийстве украинской беженки

Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал виновных в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте — по его словам, в этом происшествии виноваты представители Демократической партии США. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму. Кстати говоря, где же возмущение мейнстримных СМИ по поводу этой ужасной трагедии?» — написал он.

Глава государства подчеркнул, что убийца был «профессиональным преступником». Он напомнил, что до этого обвиняемого арестовывали и отпускали на свободу 14 раз.

Ранее о скандальном преступлении высказался сын американского лидера Дональд Трамп-младший. Он назвал клоунами пользователей соцсетей, ставящих украинские флаги в своих профилях в качестве выражения поддержки Киеву, но при этом хранящих молчание о расправе над украинкой.

