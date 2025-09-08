Трамп высказался о войне с американским городом

The Hill: Трамп не собирается воевать с Чикаго, но наведет там порядок

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается воевать с Чикаго, несмотря на свой недавний пост в социальных сетях, в котором он изобразил город в апокалиптическом свете и намекнул на грядущую войну. Об этом сообщает The Hill.

«Мы не собираемся воевать. Мы собираемся навести порядок в наших городах», — сказал он.

Трамп уточнил, что собирается навести порядок в американских городах, в которых каждый вечер происходят преступления. По словам главы Белого дома, это не война, а здравый смысл.

Как отмечает издание, Трамп давал понять, что Чикаго станет его следующей целью для проведения крупномасштабных операций по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Ранее Трамп пригрозил направить войска в Балтимор, чтобы навести там порядок с преступностью. Он заявил, что пошлет «войска», как это было в соседнем Вашингтоне, и быстро наведет порядок в городе.

