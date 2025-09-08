Экономика
19:57, 8 сентября 2025Экономика

Цены на газ в Европе выросли

Стоимость газа на лондонской бирже ICE превысила $400 за тысячу кубометров
Вячеслав Агапов
Фото: Yves Herman / Reuters

Стоимость газа на торгах на лондонской бирже ICE в понедельник, 8 сентября, превысила 400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Октябрьские фьючерсы на топливо по индексу хаба TTF в Европе начали расти в цене с открытия торгов. За сутки они увеличились на четыре процента, до 402,3 доллара за тысячу кубометров. Стоимость контрактов стартовала с отметки 386,9 доллара, а на максимуме она поднималась до 403,1 доллара (плюс 4,2 процента к результатам предыдущего торгового дня).

В последний раз стоимость топлива превышала 400 долларов 26 августа. При этом в начале года цена энергоресурса доходила до 630 долларов (максимум фиксировали в середине февраля).

Еврокомиссия (ЕК) уже предложила полностью запретить покупки российского газа, заявил еврокомиссар Дэн Йоргенсен. Введение подобного запрета помогло бы европейским странам свести на нет сохраняющуюся зависимость от импорта российских энергоресурсов. Подобное обстоятельство еврокомиссар счел неприемлемым и призвал власти ЕС «срочно найти решения, чтобы положить этому конец».

ЕК призвала власти стран-участниц блока представить национальные планы по отказу от российских энергоресурсов до конца 2025 года. Словакии и Венгрии, которые продолжают зависеть от нефти и газа из РФ, пообещали предоставить гарантии энергетической безопасности.

