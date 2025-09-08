Туристы устроили массовую драку с сотрудниками ресторана в Индии и попали на видео

Толпа туристов устроила массовую драку с сотрудниками ресторана в Индии и попала на видео. Кадры опубликовал очевидец в соцсети X, на что обратило внимание издание The Free Press Journal.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из заведений Джайпура. Компания отдыхающих из шести мужчин и двух женщин заняла столик на веранде и попросила официанта раскрыть над ними зонт. Однако тот отказался, поскольку дул сильный ветер. Тогда туристы зашли внутрь и заняли уже забронированный другими гостями столик.

Освободить его они отказались, после чего конфликт с сотрудниками ресторана перерос в драку на кулаках. Обе стороны подали заявление в полицию.

Ранее туристы избили владельца магазина и спровоцировали массовую драку на турецком курорте в Анталье. В конечном счете на место происшествия выехала полиция, что заставило разбушевавшихся путешественников спрятаться в ближайшем отеле.