Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:42, 8 сентября 2025Путешествия

Туристы устроили массовую драку с сотрудниками ресторана в Индии и попали на видео

Толпа туристов устроила массовую драку с сотрудниками ресторана в Джайпуре
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Толпа туристов устроила массовую драку с сотрудниками ресторана в Индии и попала на видео. Кадры опубликовал очевидец в соцсети X, на что обратило внимание издание The Free Press Journal.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из заведений Джайпура. Компания отдыхающих из шести мужчин и двух женщин заняла столик на веранде и попросила официанта раскрыть над ними зонт. Однако тот отказался, поскольку дул сильный ветер. Тогда туристы зашли внутрь и заняли уже забронированный другими гостями столик.

Освободить его они отказались, после чего конфликт с сотрудниками ресторана перерос в драку на кулаках. Обе стороны подали заявление в полицию.

Ранее туристы избили владельца магазина и спровоцировали массовую драку на турецком курорте в Анталье. В конечном счете на место происшествия выехала полиция, что заставило разбушевавшихся путешественников спрятаться в ближайшем отеле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

    Российский военный рассказал о подготовке ВСУ к обороне Константиновки

    Зеленский назвал главную цель на встрече с союзниками в формате «Рамштайн»

    Звезда «Сплетницы» снялась полностью обнаженной

    Украинский фонд профинансирует создание британского «Железного купола»

    Разведенные пары стали отказываться разъезжаться по одной причине

    В Германии разгорелся скандал вокруг Мерца и его жены. Что об этом известно и чем грозит канцлеру?

    «Это стало моей суперсилой». 25-летний американец объездил весь мир из-за ОКР. Что ему это дало?

    Названа возможная причина пожара в здании кабмина Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости