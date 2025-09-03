Туристы избили владельца магазина и спровоцировали массовую драку на курорте Турции

В Анталье туристы избили владельца магазина и спровоцировали массовую драку

Туристы избили владельца магазина и спровоцировали массовую драку на турецком курорте в Анталье. Об этом сообщает издание Turkiye Today.

Уточняется, что все началось со спора шестерых туристов из Великобритании с владельцем местного магазина на бульваре Ататюрка. После словесной перепалки отдыхающие окружили мужчину, ударили его по голове и повалили на землю, а затем начали избивать.

Находившиеся рядом сотрудники магазинов вмешались в конфликт, и тогда он превратился в массовую драку. Один из туристов даже бросил в работников кусок брусчатки, далее в ход пошли камни и палки. В конечном счете на место происшествия выехала полиция, что заставило разбушевавшихся путешественников спрятаться в ближайшем отеле. Власти Турции начали расследование инцидента.

