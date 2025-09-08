Забота о себе
18:27, 9 сентября 2025Забота о себе

У известной блогерши обнаружили целлюлит на лице

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @reprodução

Блогерша Бруна Бьянкарди, которая больше известна как возлюбленная бразильского футболиста Неймара, стала скрываться за медицинской маской. Причиной тому является редкое заболевание, сообщает издание Terra.

Медики обнаружили у Бьянкарди целлюлит на лице. Уточняется, что это заболевание не имеет ничего общего с так называемой апельсиновой коркой — так называют еще и острое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки, вызванное бактериальной инфекцией.

По словам избранницы спортсмена, у нее недавно появился небольшой прыщ над верхней губой. После выдавливания в рану попала инфекция. В результате часть рта у Бьянкарди сильно опухла, а на месте прыща образовался целлюлит.

Подробнее об этом заболевании рассказала дерматолог Таиса Геррейро. «Целлюлит может быстро прогрессировать и представлять серьезную угрозу для здоровья. Он требует немедленного медицинского лечения», — предупредила она. По словам медика, эта патология обычно возникает из-за золотистого стафилококка или пиогенного стрептококка. Помимо прыщей, к заболеванию приводят и другие незначительные повреждения кожи, такие как порезы, царапины, ожоги и укусы, заключила доктор.

Ранее дерматолог Александра Филева предупредила об опасности поцелуев с бородатыми мужчинами. По ее словам, такое выражение чувств может обернуться бактериальной инфекцией.

