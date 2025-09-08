Наука и техника
Ученые назвали предел человеческой жизни

BBC: Теоретический предел человеческой жизни остается в районе 120–125 лет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SibRapid / Shutterstock / Fotodom

После того как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине затронули идею продления жизни до 150 лет с помощью трансплантации органов, BBC спросила экспертов, есть ли у этой мысли реальная основа.

По словам специалистов, органные трансплантации действительно спасают миллионы жизней: почки, печень или сердце могут работать десятилетиями, особенно если донор здоров, а пациент тщательно соблюдает рекомендации. Однако пересадка всегда связана с риском: операции тяжело переносятся, а пожизненные препараты для подавления иммунитета повышают вероятность инфекций и осложнений.

Ученые работают над созданием «идеальных» органов — от генетически модифицированных свиней до выращивания тканей из человеческих стволовых клеток. Первые эксперименты уже проведены, но пациенты после пересадки свиных органов прожили недолго, а полностью функциональные искусственные органы пока создать не удалось.

По словам профессора Нила Мабботта из Эдинбургского университета, теоретический предел человеческой жизни остается в районе 120-125 лет. «Даже если органы можно заменить, стареющий организм хуже справляется с инфекциями, травмами и стрессом», — пояснил он.

Эксперты сходятся во мнении: новые технологии важны для лечения тяжелых заболеваний и продления активного долголетия, но речи о «бессмертии» или жизни до 150 лет пока не идет.

Ранее ученые рассказали о продуктах, способных продлить жизнь и защитить от хронических болезней. Оказалось, что регулярное употребление чая, ягод, яблок и темного шоколада снижает риск сердечно-сосудистых, диабетических и легочных заболеваний.

