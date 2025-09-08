Учительница совратила двух 15-летних школьников

В США 24-летнюю учительницу Эбигейл Фауст обвинили в совращении двух школьников

В американском штате Висконсин школьную учительницу обвинили в совращении школьников. Об этом сообщает WQOW.

24-летней Эбигейл Фауст предъявлено 17 обвинений в половых преступлениях против несовершеннолетних. Известно о двух пострадавших, обоим было по 15 лет.

Подростки рассказали следователям, что общались с Фауст в мессенджере Snapchat. Как минимум один из них получал фотографии, на которых она была обнажена. Оба признались, что ночевали в доме учительницы.

Фауст была подругой Мэдисон Бергманн — другой учительницы, которую год назад уличили в совращении 11-летнего школьника.

Ранее сообщалось, что Бергманн целовала ученика и вела с ним переписку интимного характера. Ее обвиняли в использовании компьютера с целью совершения половых преступлений против несовершеннолетнего. Кроме того, ей вменялись два эпизода соблазнения и пять эпизодов сексуальных домогательств к ученику.