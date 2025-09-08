Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
1:1
2-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Шотландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Черногория
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 6-й тур
Израиль
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 6-й тур
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
19:58, 8 сентября 2025Спорт

Умер фотограф футбольного клуба «Спартак»

Умер фотограф московского футбольного клуба «Спартак» Александр Ступников
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Фотограф футбольного клуба «Спартак» Александр Ступников умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фотограф скоропостижно скончался у себя дома. Причины смерти не называются. Руководство клуба выразило соболезнования родственникам Ступникова.

«Мы всегда будем помнить нашего Сашу как замечательного человека, уникального профессионала, надежного друга и товарища. (...) Вечная тебе память, Саша. Спи спокойно, дорогой друг», — говорится в заявлении.

В «Спартаке» отметили, что смерть фотографа стала шоком для всего клуба. Ступников более 15 лет работал на матчах «Спартака». В пресс-службе отметили, что его имя и снимки навечно останутся частью истории клуба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Франции ушло в отставку

    Минобороны предупредило российский регион об атаке ВСУ

    Пассажиры и экипаж не выжили при крушении вертолета вблизи аэропорта в США

    В Москве началась вакцинация от гриппа

    В российском городе дети вызвали скорую родителям, которых не могли разбудить. Что с ними произошло?

    Кайли Дженнер снялась в прозрачном костюме

    Мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию Кабмина

    Украина выпустила ракеты по российскому региону

    Бывший замминистра здравоохранения российского региона получил срок за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости