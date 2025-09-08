Умер фотограф футбольного клуба «Спартак»

Умер фотограф московского футбольного клуба «Спартак» Александр Ступников

Фотограф футбольного клуба «Спартак» Александр Ступников умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фотограф скоропостижно скончался у себя дома. Причины смерти не называются. Руководство клуба выразило соболезнования родственникам Ступникова.

«Мы всегда будем помнить нашего Сашу как замечательного человека, уникального профессионала, надежного друга и товарища. (...) Вечная тебе память, Саша. Спи спокойно, дорогой друг», — говорится в заявлении.

В «Спартаке» отметили, что смерть фотографа стала шоком для всего клуба. Ступников более 15 лет работал на матчах «Спартака». В пресс-службе отметили, что его имя и снимки навечно останутся частью истории клуба.