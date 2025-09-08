Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:40, 8 сентября 2025Наука и техника

Умер идеолог создания авиасоставляющей ядерной триады

Умер академик Федосов — идеолог разработки стратегических крылатых ракет Х-55
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: new.ras.ru

Научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академик РАН Евгений Федосов, который был идеологом разработки стратегических крылатых ракет Х-55, умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в РАН.

Церемония прощания с выдающимся ученым в области процессов управления авиатехникой и авиационного ракетостроения состоится 11 сентября в Мытищах.

«Именно Евгений Александрович был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР — крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160», — рассказали в ГосНИИАС.

Материалы по теме:
Ту-160: история создания и характеристики. Почему этот самолет актуален и сегодня?
Ту-160: история создания и характеристики.Почему этот самолет актуален и сегодня?
10 января 2025
«Не совсем то, что хотелось» Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
«Не совсем то, что хотелось»Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
12 июня 2024

Там подчеркнули, что эти комплексы обеспечили стратегический паритет СССР и США. За это Федосову присвоили звание Героя Социалистического Труда.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что стратегический бомбардировщик Ту-160 несмотря на свой возраст остается опасной платформой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились сообщения об ударе ВС России «Искандером» по зданию кабмина Украины

    В стране БРИКС забеспокоились из-за риска вторичных санкций

    ЦБ резко поднял курс доллара

    Депутаты предложили отдавать товары с неверной ценой бесплатно

    Нападение с топором на мужчину в Москве попало на видео

    Кейт Мосс убрала фекалии за собакой в сумку за 3,8 миллиона рублей

    На Украине рассказали о финансируемом Зеленским сенаторе США

    Лучшего бомбардира КХЛ отстранили на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона

    Самолет рухнул рядом с трассой в Подмосковье

    Учительница провела на больничном 16 лет и все это время получала полную зарплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости