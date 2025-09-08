Умер идеолог создания авиасоставляющей ядерной триады

Умер академик Федосов — идеолог разработки стратегических крылатых ракет Х-55

Научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академик РАН Евгений Федосов, который был идеологом разработки стратегических крылатых ракет Х-55, умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в РАН.

Церемония прощания с выдающимся ученым в области процессов управления авиатехникой и авиационного ракетостроения состоится 11 сентября в Мытищах.

«Именно Евгений Александрович был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР — крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160», — рассказали в ГосНИИАС.

Там подчеркнули, что эти комплексы обеспечили стратегический паритет СССР и США. За это Федосову присвоили звание Героя Социалистического Труда.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что стратегический бомбардировщик Ту-160 несмотря на свой возраст остается опасной платформой.