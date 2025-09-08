Мир
23:32, 8 сентября 2025Мир

В Африке выявили новый вирус с высокой летальностью

AP: В Африке выявлен новый вирус с высокой летальностью
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выявили в ряде стран Африки новый вирус с высокой летальностью и быстрым развитием. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что первые случаи заражения зарегистрировали в Демократической республике Конго. Нулевыми пациентами стали три ребенка, съевшие мясо летучей мыши. Всего жертвами ранее неизвестного вируса стали по меньшей мере 50 человек.

Подчеркивается, что болезнь отличается высокой летальностью и быстрым развитием. Среди симптомов — рвота и внутреннее кровотечение.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Сиднея и Института Сентенари представили новый подход к защите от коронавируса — назальную вакцину, которая формирует иммунитет прямо в верхних дыхательных путях.

    Все новости