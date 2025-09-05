Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:44, 5 сентября 2025Наука и техника

Найден новый эффективный способ защиты от коронавируса

Front Immunol: Назальная вакцина предотвращает тяжелое течение COVID-19
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Сиднея и Института Сентенари представили новый подход к защите от коронавируса — назальную вакцину, которая формирует иммунитет прямо в верхних дыхательных путях. В отличие от привычных инъекций, эффективно предотвращающих тяжелое течение COVID-19, но не всегда способных блокировать заражение, новая форма останавливает вирус еще на входе в организм. Разработка описана в Frontiers in Immunology (Front Immunol).

Вакцину создали на основе белка шипа SARS-CoV-2 и иммуномодулятора Pam2Cys, разработанного в Школе химии Университета Сиднея. В доклинических испытаниях на мышах препарат вызвал мощный иммунный ответ не только в крови, но и непосредственно в слизистой оболочке носа. Особенно впечатляющим оказалось сочетание с традиционной прививкой: в роли бустера назальная вакцина обеспечивала полную защиту — вирус не обнаруживался даже в легких и мозге животных.

Материалы по теме:
Что известно про новый штамм коронавируса XEC? Симптомы, насколько опасен и как защититься
Что известно про новый штамм коронавируса XEC?Симптомы, насколько опасен и как защититься
7 октября 2024
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Авторы отмечают, что такой метод может стать важным дополнением к существующим вакцинам. Он не только снижает риск тяжелого течения болезни, но и уменьшает вероятность передачи инфекции другим людям, что особенно важно для борьбы с новыми штаммами. Ученые подчеркивают: впереди клинические исследования, но уже сейчас результаты дают основания рассматривать назальные вакцины как перспективное средство для сдерживания пандемий.

Ранее стало известно, что привычный антигистаминный спрей с азеластином может обладать противовирусным эффектом. Регулярное использование препарата почти втрое снижает риск заражения COVID-19 и другими респираторными инфекциями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам назвали время продления аномального тепла

    В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

    Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

    В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

    На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

    Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

    Венгрия назвала главную причину покупок российской нефти

    Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

    Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости