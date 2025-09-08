В Европе сделали признание об отношениях с Трампом

Экс-чиновники ЕС: Трамп не является и никогда не будет союзником Европы

Президент США Дональд Трамп не является и никогда не будет союзником Европы. Об этом заявили экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса в статье для издания Politico.

«К настоящему моменту должно быть ясно, что Трамп не является и никогда не будет союзником [Европы]. Его Америка представляет собой огромный геополитический, экономический и культурный шок для Европы», — говорится в тексте.

По словам экс-чиновников, в настоящее время ввиду слабости и раздробленности Европейского союза (ЕС) существует реальный риск его превращения в протекторат США, а роль ЕС на международной арене уже значительно пострадала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ряд лидеров стран Европы приедут в понедельник, 8 сентября, и вторник, 9 сентября, в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине.