Mysl Polska: Путин одержал геополитическую победу, укрепив единство с Пекином

Президент России Владимир Путин во время конфликта на Украине одержал несколько геополитических побед. Об этом заявило польское издание Mysl Polska.

«Владимир Путин благодаря умелым переговорам, прежде всего с президентом США Дональдом Трампом, выработал новую геополитическую схему, которая в сложившейся ситуации наиболее выгодна Российской Федерации», — говорится в статье.

Помимо того, европейское издание назвало настоящей победой России тот факт, что Путин укрепил геополитическое единство Москвы с Пекином. «Конфликт на Украине значительно усилил значение Шанхайской организации сотрудничества», — указано в материале.

Кроме того, автор статьи назвал БРИКС недооцененным объединением и предположил, что оно еще не достигло своего расцвета. По его мнению, сотрудничество в рамках этой организации облегчит России противостояние с Евросоюзом и США.

Ранее американская газета The Washington Post заявила, что Путин резко ответил на планы Запада по отправке войск на Украину. Так издание прокомментировало слова российского лидера о том, что иностранные военные, размещенные на Украине, будут рассматриваться как цели для Армии России.