В США обратили внимание на резкий ответ Путина на планы Запада по Украине

Президент России Владимир Путин резко ответил на планы Запада по отправке войск на Украину. На это обратила внимание газета The Washington Post (WP), базирующаяся в США.
«Путин в пятницу заявил, что любые иностранные военные, размещенные на Украине, будут рассматриваться как цели, что стало резким ответом на продолжающиеся переговоры США и Европы по отправке войск для обеспечения соблюдения будущего мирного соглашения», — говорится в материале.
Заявление Путина о том, что западные военные на Украине станут для России целью для поражения, прозвучало 5 сентября во время пленарного заседания Восточного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что в случае достижения долгосрочного мира никакого смысла в присутствии иностранных войск на Украине нет.
Ранее обозреватель Стивен Коллинсон в статье для американского издания CNN указал на сходство позиций президентов России и США по Украине. По его словам, Путин и американский лидер Дональд Трамп считают, что Европа препятствует решению конфликта на Украине.