17:15, 5 сентября 2025Интернет и СМИ

В США обратили внимание на резкий ответ Путина на планы Запада по Украине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин резко ответил на планы Запада по отправке войск на Украину. На это обратила внимание газета The Washington Post (WP), базирующаяся в США.

«Путин в пятницу заявил, что любые иностранные военные, размещенные на Украине, будут рассматриваться как цели, что стало резким ответом на продолжающиеся переговоры США и Европы по отправке войск для обеспечения соблюдения будущего мирного соглашения», — говорится в материале.

Заявление Путина о том, что западные военные на Украине станут для России целью для поражения, прозвучало 5 сентября во время пленарного заседания Восточного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что в случае достижения долгосрочного мира никакого смысла в присутствии иностранных войск на Украине нет.

Ранее обозреватель Стивен Коллинсон в статье для американского издания CNN указал на сходство позиций президентов России и США по Украине. По его словам, Путин и американский лидер Дональд Трамп считают, что Европа препятствует решению конфликта на Украине.

