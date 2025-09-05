В США заявили о сходстве позиций Путина и Трампа по Украине

CNN: Путин и Трамп считают, что Европа препятствует решению конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп считают, что Европа препятствует решению конфликта на Украине. О сходстве позиций глав государств заявил обозреватель Стивен Коллинсон в статье для американского издания CNN.

«Дональд Трамп и Владимир Путин снова на одной волне. Президенты США и России обращают особое внимание на Европу, поскольку усилия по прекращению конфликта на Украине зашли в тупик», — написал Коллинсон.

По словам автора статьи, политики винят Европу в отсутствии прогресса по Украине. Коллинсон напомнил, что в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом на Аляске Путин призвал Европу не пытаться сорвать процесс урегулирования конфликта с помощью провокаций или закулисных интриг. А американский лидер, как указал обозреватель, недавно заявил, что Европе нужно предпринимать больше усилий для мира.

Ранее сообщалось, что после разговора с лидерами Евросоюза Трамп опубликовал фотографию с Путиным, сделанную на саммите на Аляске. На снимке главы государств смотрят в небо.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на Аляске в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Оба президента высоко оценили результаты встречи.