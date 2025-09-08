Мир
08:23, 8 сентября 2025Мир

В Европе заявили о согласии на второстепенную роль в переговорах по Украине

Боррель: Европа согласилась с второстепенной ролью в урегулировании на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Европейский союз (ЕС) может стать вассалом США и уже согласился с второстепенной ролью в урегулировании на Украине. Об этом заявили экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса в статье для издания Politico.

«Наш союз выглядит опасно раздробленным и слабым, застрявшим в неблагоприятной внутренней и внешней среде. Европа, (...) подвергается реальной опасности стать вассалом Америки», — говорится в тексте.

По словам авторов статьи, слабость европейских стран и ЕС как объединения уже вынудила их согласиться на второстепенную роль в украинском урегулировании. Кроме того, из-за отсутствия у ЕС авторитета на международной арене и единства внутри самого союза стало в значительной степени неактуальным и его участие в других зарубежных конфликтах, отмечается в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ряд лидеров стран Европы приедут в понедельник, 8 сентября, и вторник, 9 сентября, в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине.

