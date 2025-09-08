Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 8 сентября 2025Мир

В Германии выступили с обвинением в адрес Макрона

Berliner Zeitung: Макрон ввергает Европу в хаос из-за своей несостоятельности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон ввергает Европу в хаос. С таким обвинением в адрес политика выступила немецкая газета Berliner Zeitung.

Как указывает издание, французский лидер возглавляет «коалицию желающих», которая планирует отправку европейских войск на Украину, но сам является «хромой уткой». В статье отмечается, что Европа стремится продемонстрировать силу, однако Франция пока слабо продвигается вперед.

По мнению газеты, Макрону следует признать свою несостоятельность и покинуть пост президента. «Но он этого не сделает. Таким образом, Франция продолжает шататься — с неопределенным исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос», — пишет BZ.

Ранее Макрон сообщил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    Полковник раскрыл причину срочной мобилизации на Украине

    Дачникам напомнили о штрафах за унесенные из леса деревья

    Стало известно об обучении боевиков мексиканского картеля на Украине

    В Германии выступили с обвинением в адрес Макрона

    Крупнейший аэропорт Великобритании эвакуировали из-за химической угрозы

    Суд в США поддержал россиянку по делу о русофобии со стороны украинки

    Мерц выступил с резким призывом относительно США

    Дачникам назвали способ получить хороший урожай в следующем году

    Минимум один человек погиб при атаке ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости