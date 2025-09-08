В Германии выступили с обвинением в адрес Макрона

Berliner Zeitung: Макрон ввергает Европу в хаос из-за своей несостоятельности

Президент Франции Эммануэль Макрон ввергает Европу в хаос. С таким обвинением в адрес политика выступила немецкая газета Berliner Zeitung.

Как указывает издание, французский лидер возглавляет «коалицию желающих», которая планирует отправку европейских войск на Украину, но сам является «хромой уткой». В статье отмечается, что Европа стремится продемонстрировать силу, однако Франция пока слабо продвигается вперед.

По мнению газеты, Макрону следует признать свою несостоятельность и покинуть пост президента. «Но он этого не сделает. Таким образом, Франция продолжает шататься — с неопределенным исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос», — пишет BZ.

Ранее Макрон сообщил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.