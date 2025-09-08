Бывший СССР
В Грузии потребовали изъять из Конституции пункт о вступлении в ЕС

Левый альянс Грузии потребовал изъять из Конституции пункт о вступлении в ЕС
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

«Левый альянс» в Грузии потребовал изъять из Конституции республики пункт об обязательном курсе на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Хватит питать народ Грузии иллюзиями, что к 2030 году наша страна достойно вступит в Евросоюз», — заявил лидер альянса Сосо Шатберашвили.

Он добавил, что, если власти откажутся выполнять это требование, «Левый альянс» сам инициирует широкое движение против обязательной евроинтеграции. Помимо этого, Шатберашвили назвал «категорически неприемлемым» требование Брюсселя отменить грузинские законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее издание Politico сообщило, что чиновники Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в качестве ответной меры на подавление протестов в республике.

