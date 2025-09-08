В Кремле высказались о продолжении СВО

Песков: Россия будет продолжать СВО, пока безопасность не обеспечить дипломатией

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО), пока безопасность государства не удастся достичь дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым, который опубликован в его Telegram-канале.

«Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наши цели и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами», — сказал Песков.

Если, по его словам, это невозможно из-за позиции стран Запада и самой Украины, то Россия продолжает СВО. Этому не смогут помешать никакие санкции, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков высказался об урегулировании на Украине фразой «свет в конце тоннеля есть». Россия будет продолжать делать все необходимое для обеспечения своей безопасности, добавлял он.