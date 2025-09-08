Путин окажет помощь попавшей в кризис госкомпании на сотни миллиардов рублей

«Ъ»: Путин одобрил помощь «РусГидро» на сумму 450 млрд рублей до 2030 года

Президент России Владимир Путин предварительно одобрил схему решения финансовых проблем попавшей в кризисную ситуацию государственной компании «РусГидро». Об этом со ссылкой на итоги прошедшего 4 сентября совещания у главы государства пишет «Коммерсантъ».

Обсуждение формата поддержки холдинга длилось весь год. Утвержденные меры включают в себя продление до 2035 года механизма субсидирования потребителей электроэнергии Дальнего Востока за счет всей России, запрет на выплату «РусГидро» дивидендов и увеличение доли продаж ГЭС в регионе по рыночным ценам. Предполагается, что такое решение обеспечит компании более 400 миллиардов рублей в период до 2030 года.

Частично средства пойдут на развитие энергетической инфраструктуры Якутии, Камчатки, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа, где стоимость электроэнергии крайне высока.

В последние годы производство электроэнергии на Дальнем Востоке для «РусГидро» убыточно и не покрывает рост затрат. Расходы компании уходят на поставки угля и поддержание работы устаревающих ТЭЦ. Решить проблему можно было бы через повышение тарифов до рыночной стоимости, однако правительство не хочет идти на непопулярное решение.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отметил, что отказ от выплаты дивидендов выглядит логичным в условиях срыва конкурса по строительству новой генерации в регионе. При этом эксперт признает, что даже такой помощи будет недостаточно, чтобы решить все проблемы холдинга, однако с учетом возможных дополнительных мер поддержки финансовое состояние компании может значительно улучшиться.

В августе стало известно, что на конкурс по строительству новой генерации (КОМ НГ), которая должна была закрыть прогнозируемый дефицит энергии на Дальнем Востоке, не поступило ни одной заявки. В частности, в «РусГидро» нежелание участвовать в тендере объяснили отсутствием средств.

Год назад глава Минэнерго Сергей Цивилев указал, что проблемы с выработкой электроэнергии на Дальнем Востоке только иллюстрирует общее положение дел. По его словам, российская энергетика сталкивается с недостатком финансирования, а оставшиеся после СССР резервы исчерпаны.