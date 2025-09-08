Экономика
22:28, 8 сентября 2025Экономика

В Москве лифт с пассажиркой пролетел девять этажей

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

В Москве лифт пролетел девять этажей, когда в нем находилась пассажирка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел вечером 8 сентября в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова в Юго-Западном округе столицы. 19-летняя девушка ехала в лифте, когда тот на уровне 12 этажа начал резко падать. На третьем этаже лифт резко остановился, предположительно, из-за сработавших аварийных тормозов.

Девушка не пострадала. Жильцы дома рассказали о постоянных проблемах с лифтами — за год было подано больше 50 заявок на ремонт.

В июле в одном из жилых домов Калининграда упал лифт, в тот момент там находились пять человек. В результате падения лифта один из пассажиров получил травму ноги.

    Все новости