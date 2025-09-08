Бывший СССР
В одной постсоветской стране создадут министерство искусственного интеллекта

В Казахстане создадут министерство искусственного интеллекта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thapana_Studio / Shutterstock / Fotodom

В Казахстане создадут министерство искусственного интеллекта. С такой инициативой выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время ежегодного Послания народу Казахстана, трансляцию ведет Telegram-канал Aqorda.

«На базе действующего профильного министерства появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития», — сообщает СМИ.

До этого сообщалось, что в Казахстане запустился ресторанный гид Ultima Guide, созданный с использованием высоких технологий.

Также стало известно, что в Казахстане искусственный интеллект будет контролировать поведение военнослужащих в душевых и туалетах во избежание дедовщины. Сообщается, что так в военных частях будет минимум «мертвых зон».

