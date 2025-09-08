Силовые структуры
В отношении российской школьницы возбудили дело из-за заработанной тысячи

Красноярской школьнице грозит до 3 лет за предоставление данных карты мошенникам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярском крае возбудили первое уголовное дело за предоставление данных карты для мошеннических переводов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Фигуранткой дела стала 16-летняя школьница из Назарово. По версии следствия, в июле она откликнулась на объявление об удаленной работе. «Работодатель» предложил девочке-подростку предоставить данные своей карты, куда будут поступать деньги. Она в свою очередь должна была переводить их дальше по указанным реквизитам, а за это получать небольшой процент.

Школьница согласилась и за несколько дней заработала 1600 рублей. Ее поймали после обращения одной из потерпевших, чьи деньги прошли через счет девочки.

В отношении дропперши возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ, она находится под обязательством о явке. Обвиняемому по этой статье грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали дроппера аферистов, обманувших пенсионерку на шесть миллионов рублей.

    Все новости