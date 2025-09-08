Силовые структуры
В петербургском отеле жестоко расправились с 15-летней школьницей. На ее теле обнаружили 35 ножевых ранений

Последние минуты жизни убитой в апарт-отеле Петербурга школьницы сняли на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Krzysztof_Staskiewicz / Shutterstock / Fotodom

Совершеннолетний молодой человек пригласил свою 15-летнюю знакомую в отель в Санкт-Петербурге и жестоко расправился с ней. Он рассчитывал на примирение после расставания, однако встреча пошла не по его плану.

Изначально 18-летний юноша познакомился со своей жертвой в онлайн-игре два года назад и их общение плавно перетекло в романтические отношения, однако в какой-то момент школьница решила расстаться с будущим убийцей, а тот начал ей угрожать. Позже он решил отомстить ей, пригласив в отель.

Против отношений пары была мать девочки. Школьница рассталась с молодым человеком по ее просьбе. Согласившись на последнюю встречу с ним она соврала матери, что идет гулять с подругой

Последние минуты жизни девочки попали на видео. На опубликованных кадрах молодой человек и несовершеннолетняя идут по коридору отеля и заходят в номер, откуда та больше не вышла.

На теле школьницы насчитали десятки ножевых ранений

Так как во время встречи примирения не произошло, убийца решил воплотить разработанный им план расправы в жизнь.
При этом ранее в свои планы молодой человек посвятил знакомого, а когда совершил расправу, отправил ему снимки с телом девочки. Тот, в свою очередь, сообщил обо всем матери, которая позвонила в полицию.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Приехавшие на место правоохранители обнаружили уже бездыханную жертву, которой нанесли не менее 35 колото-резаных ран. В основном удары пришлись в область плеча, шеи, правого глаза и затылка. Рядом с ней лежал окровавленный убийца — он пытался свести счеты с жизнью, но медикам удалось его откачать, он в реанимации.

Убийца может страдать психическим расстройством

Молодой человек приехал в Санкт-Петербург из Южно-Сахалинска. Перед расправой он поставил себе на аватарку в соцсетях фото с ножом в зубах, но ни этот факт, ни рассуждения о потенциальном убийстве в переписках знакомые не восприняли всерьез.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Сам преступник, хоть и потерял много крови, но врачи обещают, будет жить. Сейчас у его палаты выставили спецпост. Как сообщила его нынешняя девушка, у парня может быть раздвоение личности. Он писал ей из номера отеля и сообщал о планах покончить с собой.

