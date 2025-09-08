Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:41, 8 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили высказывание Кулебы о бегстве с Украины

Депутат Журова: Кулеба попытался показать отсутствие демократии на Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Поступок бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы может приоткрыть глаза Западу на то, что в стране нет никакой демократии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат напомнила, что на Украине давно происходит ситуация, когда людям запрещено открыто высказывать свое мнение и тем более идти против власти. По ее словам, отсутствие демократии проявляется там и в отношении к журналистам, и в спорте, а также в ряде других ситуаций.

«Просто там абсурдные ситуации происходят, поэтому в этом отношении, может быть, Запад чуть-чуть увидит, заметит сейчас. Кулеба, как дипломат, сделал попытку докричаться, мне кажется, достаточно корректно, несмотря на его прежнюю риторику», — заключила Журова.

Ранее Кулеба заявил, что бежал из страны из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Он подчеркнул, что украинское законодательство не обязывает бывших дипломатов служить в Вооруженных силах республики в рамках мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выместили злость на мне». Бывший глава МИД Украины заявил, что бежал из страны, как «вор ночью»

    «Может привести к краху навсегда». Бывший президент России пригрозил Финляндии из-за русофобии

    20-летний спортсмен погиб в результате несчастного случая в Крыму

    На Украине заочно осудили губернатора российского региона

    Лишенный российского гражданства блогер решил оспорить налоговый долг

    В Госдуме назвали причину странного запаха химикатов в Петербурге

    В США усомнились в эффективности антироссийских санкций

    В России объяснили высказывание Кулебы о бегстве с Украины

    В российском регионе осудили промышлявшую фиктивными браками группировку

    Новая автомобильная трасса изменила поездки в Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости