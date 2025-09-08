Депутат Журова: Кулеба попытался показать отсутствие демократии на Украине

Поступок бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы может приоткрыть глаза Западу на то, что в стране нет никакой демократии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат напомнила, что на Украине давно происходит ситуация, когда людям запрещено открыто высказывать свое мнение и тем более идти против власти. По ее словам, отсутствие демократии проявляется там и в отношении к журналистам, и в спорте, а также в ряде других ситуаций.

«Просто там абсурдные ситуации происходят, поэтому в этом отношении, может быть, Запад чуть-чуть увидит, заметит сейчас. Кулеба, как дипломат, сделал попытку докричаться, мне кажется, достаточно корректно, несмотря на его прежнюю риторику», — заключила Журова.

Ранее Кулеба заявил, что бежал из страны из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Он подчеркнул, что украинское законодательство не обязывает бывших дипломатов служить в Вооруженных силах республики в рамках мобилизации.