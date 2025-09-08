В России оценили последствия запуска газопровода «Сила Сибири — 2» для США

Экономист Семенов: Запуск «Силы Сибири — 2» лишит США лидерства на газовом рынке

Экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов оценил последствия запуска газопровода «Сила Сибири — 2» для США. Его слова приводит РИА Новости.

Для России трубопровод стратегически важен, поскольку позволяет компенсировать утраченный экспорт в Европу поставками топлива в Азию. Кроме того, проект существенно диверсифицирует энергетический баланс Китая, покупающего газ у США, Катара и Австралии.

По мнению эксперта, «Сила Сибири — 2» существенно осложнит задачу Соединенных Штатов достичь глобального лидерства в поставках энергоресурсов. Так, Вашингтон планирует в течение пяти лет удвоить экспорт с нынешних 120 миллиардов кубических метров в год.

Как указал Семенов, этот план уже терпит крах. Этому способствовали как действия предыдущей администрации США, так и нынешние рискованные экономические решения президента Дональда Трампа.

2 сентября стало известно о подписании «Газпромом» в КНР меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Глава компании Алексей Миллер сообщил, что стоимость газа для Китая будет ниже, чем для Европы.

