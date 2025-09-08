Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:39, 8 сентября 2025Экономика

В России оценили последствия запуска газопровода «Сила Сибири — 2» для США

Экономист Семенов: Запуск «Силы Сибири — 2» лишит США лидерства на газовом рынке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов оценил последствия запуска газопровода «Сила Сибири — 2» для США. Его слова приводит РИА Новости.

Для России трубопровод стратегически важен, поскольку позволяет компенсировать утраченный экспорт в Европу поставками топлива в Азию. Кроме того, проект существенно диверсифицирует энергетический баланс Китая, покупающего газ у США, Катара и Австралии.

По мнению эксперта, «Сила Сибири — 2» существенно осложнит задачу Соединенных Штатов достичь глобального лидерства в поставках энергоресурсов. Так, Вашингтон планирует в течение пяти лет удвоить экспорт с нынешних 120 миллиардов кубических метров в год.

Как указал Семенов, этот план уже терпит крах. Этому способствовали как действия предыдущей администрации США, так и нынешние рискованные экономические решения президента Дональда Трампа.

2 сентября стало известно о подписании «Газпромом» в КНР меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Глава компании Алексей Миллер сообщил, что стоимость газа для Китая будет ниже, чем для Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал препятствие для урегулирования на Украине

    Россиянин получил 15 лет тюрьмы за размещение листовок на могилах участников СВО

    Невиновный мужчина провел в тюрьме 27 лет из-за хитрости настоящей убийцы

    Россиян рассказали о способах защититься от опасностей в лесу

    Нежелание Трампа поддерживать меньшинства объяснили

    Пожертвовавший почку незнакомцу американец раскрыл причины своего поступка

    Экс-замминистра обороны примет участие в следственных действиях по уголовному делу

    Назван российский регион с самой высокой смертностью в ДТП

    В России оценили последствия запуска газопровода «Сила Сибири — 2» для США

    Проситель убежища в Европе предложил 14-летним девочкам родить от него детей в отеле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости