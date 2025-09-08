Путешествия
17:23, 8 сентября 2025Путешествия

В России подорожали путешествия

«Ъ»: Цены на поездки внутри России выросли почти на четверть с 2023 года
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Truba7113 / Shutterstock / Fotodom

Цены на путешествия внутри России выросли почти на четверть с 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на исследование сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

Так, за почти два года цены на туры по России выросли на 22,6 процента. Например, в 2023 году пакетный отдых в Сочи на двоих стоил 72 892 рубля, в 2025-м то же предложение обойдется уже в 89 406 рублей.

Как выяснила компания Onlinetours, среди направлений внутри страны россияне чаще всего выбирают Краснодарский край. Средняя стоимость тура в Сочи выросла в 2025 году на 25 тысяч рублей — до 122 845 рублей, всего прирост составил 25,7 процента. Также сообщается, что Россия заняла четвертое место в пятерке самых популярных направлений для соотечественников. В нее также попали Турция, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что пакетный отдых в Турции в сентябре 2025 года подешевел на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Уточнялось, что средний чек тура с перелетом в первый месяц осени составляет 198,5 тысячи рублей.

.
