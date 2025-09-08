Россия
12:25, 8 сентября 2025

В России рассказали о внедрении Зеленского во власть на Украине

Сальдо заявил, что Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Владимира Зеленского намеренно подготовили и внедрили во власть на Украине. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленского подготовили и внедрили, подчеркиваю, в киевский режим и дали его возглавить. Это была такая долгоиграющая ситуация», — пояснил он.

По его словам, сделано это было не для приближения Украины к Европейскому союзу, а для создания «Антироссии» на фундаменте республики. Сальдо также подчеркнул, что Зеленскому доверять нельзя.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил сомнения касательно умственных способностей Владимира Зеленского в связи с принимаемыми им решениями. По его словам, нельзя одержать победу в конфликте, если защита родины превратилась в наказание.

