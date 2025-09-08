Россия
10:50, 8 сентября 2025

В России водитель автобуса высадил купившего билет ребенка у леса ночью

В Хабаровском крае водитель ночью высадил ребенка из автобуса
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Хабаровском крае водитель ночью высадил ребенка из автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сообщается, что у девочки был оплаченный билет, таким образом, оснований для высадки не имелось.

Местные жители сообщают, что рейсы постоянно задерживаются из-за длительных остановок и перекуров водителя. Ребенка он высадил около леса. Как девочка смогла добраться до дома, не сообщается.

Ранее в Бурятии водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида и смял его удостоверение. Как рассказала мать ребенка, он направлялся к бабушке с дедом, но не доехал. Ему пришлось идти пешком по незнакомому району. Агрессию со стороны водителя вызвало то, что ребенок оплатил проезд по льготному тарифу.

