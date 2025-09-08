В российском городе дети вызвали скорую родителям, которых не могли разбудить. Что с ними произошло?

В Калининграде дети вызвали скорую помощь не проснувшимся родителям

В Калининграде 10-летний мальчик и его 8-летняя сестра не смогли разбудить родителей и позвонили в службу «112». Инцидент произошел вечером 7 сентября на улице Шахматной.

Врачи обнаружили мертвого мужчину и женщину в коме

Прибывшие на вызов медики нашли в кровати 40-летнего мужчину и его 39-летнюю супругу. Отец детей скончался до приезда скорой помощи, а мать находилась в состоянии клинической смерти — сердцебиение и дыхание остановились. Женщину удалось реанимировать, ее госпитализировали.

При этом дети супругов оказались полностью здоровыми, уточняет издание.

Следователи выясняют причину произошедшего

В региональном управлении Следственного комитета России журналистам пояснили, что следователи провели работу на месте происшествия.

«Сейчас досконально выясняются обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти мужчины.

В закрытой квартире нашли мертвых подростков и девушку в коме

Ранее в другом российском городе — Череповце — в закрытой изнутри квартире нашли мертвых подростков и девочку в коме.

Вскрывать запертую дверь пришлось сотрудникам МЧС России. После того, как спасатели и правоохранители смогли попасть в квартиру, они обнаружили там девочку и двух мальчиков 13 и 16 лет без признаков жизни, 17-летняя девушка находилась в состоянии комы, ее госпитализировали.

Рядом с несовершеннолетними нашли пакетики с веществом белого цвета, которые были направлены на экспертизу. Предварительно, причиной происшествия стала передозировка наркотиками.