В российском регионе осудили промышлявшую фиктивными браками группировку

В Смоленске суд вынес приговор 2 организаторам фиктивных браков с мигрантами

В Смоленске суд вынес приговор 57-летнему организатору преступной группировки и его 23-летнему сообщнику. Об этом пишет ТАСС.

Первого приговорили к трем годам колонии общего режима, а второго — к трем годам двум месяцам колонии общего режима. Их признали виновными по статье 322.1 УК РФ.

По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение помогали выходцам из стран ближнего зарубежья незаконно легализоваться на территории России. Для этого они находили россиян и россиянок, согласных за 25 тысяч рублей вступить в фиктивный брак с иностранцами. Молодой сообщник занимался поиском «женихов» и «невест», проверял документы и инструктировал, как вести себя в ЗАГСе и миграционной службе.

Согласившиеся на фиктивные браки получили сроки от 1,5 до 1,8 лет лишения свободы.

Ранее суд в Ярославле вынес приговор пятерым членам азербайджанской этнической преступной группы, которая незаконно легализовывала иностранцев на территории России.