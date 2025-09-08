Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:40, 8 сентября 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили промышлявшую фиктивными браками группировку

В Смоленске суд вынес приговор 2 организаторам фиктивных браков с мигрантами
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Смоленске суд вынес приговор 57-летнему организатору преступной группировки и его 23-летнему сообщнику. Об этом пишет ТАСС.

Первого приговорили к трем годам колонии общего режима, а второго — к трем годам двум месяцам колонии общего режима. Их признали виновными по статье 322.1 УК РФ.

По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение помогали выходцам из стран ближнего зарубежья незаконно легализоваться на территории России. Для этого они находили россиян и россиянок, согласных за 25 тысяч рублей вступить в фиктивный брак с иностранцами. Молодой сообщник занимался поиском «женихов» и «невест», проверял документы и инструктировал, как вести себя в ЗАГСе и миграционной службе.

Согласившиеся на фиктивные браки получили сроки от 1,5 до 1,8 лет лишения свободы.

Ранее суд в Ярославле вынес приговор пятерым членам азербайджанской этнической преступной группы, которая незаконно легализовывала иностранцев на территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выместили злость на мне». Бывший глава МИД Украины заявил, что бежал из страны, как «вор ночью»

    Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят

    Жесткая посадка самолета без шасси попала на видео

    Нелегально прилетевшего в Антарктиду юношу отправили домой на военном корабле

    «Может привести к краху навсегда». Бывший президент России пригрозил Финляндии из-за русофобии

    20-летний спортсмен погиб в результате несчастного случая в Крыму

    На Украине заочно осудили губернатора российского региона

    Лишенный российского гражданства блогер решил оспорить налоговый долг

    В Госдуме назвали причину странного запаха химикатов в Петербурге

    В России объяснили высказывание Кулебы о бегстве с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости