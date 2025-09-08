Интернет и СМИ
09:00, 8 сентября 2025Интернет и СМИ

В словах Макрона об Украине услышали отчаяние

Журналист Боуз заявил об отчаянии Макрона после его слов об украинском конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об украинском конфликте. Об этом Боуз написал в социальной сети X.

Боуз подчеркнул, что в словах Макрона о конфликте на Украине он услышал отчаяние. «От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием», — обратился к французскому лидеру журналист.

Ранее Макрон сообщил, что премьеру Индии Нарендре Моди передали данные о гарантиях Украине по итогам саммита «коалиции желающих». «Опираясь на нашу дружбу и стратегическое партнерство, мы будем продолжать совместно прокладывать путь к миру [на Украине]», — сказал он.

До этого французский президент заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

