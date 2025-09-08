В словах Макрона об Украине услышали отчаяние

Журналист Боуз заявил об отчаянии Макрона после его слов об украинском конфликте

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об украинском конфликте. Об этом Боуз написал в социальной сети X.

Боуз подчеркнул, что в словах Макрона о конфликте на Украине он услышал отчаяние. «От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием», — обратился к французскому лидеру журналист.

Ранее Макрон сообщил, что премьеру Индии Нарендре Моди передали данные о гарантиях Украине по итогам саммита «коалиции желающих». «Опираясь на нашу дружбу и стратегическое партнерство, мы будем продолжать совместно прокладывать путь к миру [на Украине]», — сказал он.

До этого французский президент заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.