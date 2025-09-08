Верховный суд России лишил уклонистов поблажек

ВС РФ: Раскаяние уклониста не служит основанием для прекращения дела

Уклонение от военной службы наносит вред обороноспособности государства, поэтому раскаяние обвиняемых в совершении этого преступления не является основанием для прекращения уголовного дела. К такому выводу пришел Верховный суд (ВС) России после рассмотрения жалобы уклониста, передает ТАСС.

Судебная коллегия по уголовным делам высшей судебной инстанции изучила материалы в отношении жителя Камчатки Максима Лаптева, который осенью 2023-го и весной 2024 года уклонялся от призыва в Вооруженные силы России, скрываясь от военкомата и меняя место жительства без уведомления. Вилючинский городской суд закрыл дело Лаптева на основании того, что он перевел детдому 8 тысяч рублей и предоставил положительные характеристики. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Это решение оспорила Генпрокуратура, посчитав, что пожертвование в благотворительный фонд не относится к задачам комплектования армии. С этой позицией согласились в ВС, лишив уклонистов поблажек при привлечении к уголовной ответственности.

В своем определении судебная инстанция указала, что преступление, предусмотренное статье 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ, несет общественную опасность, которая заключается в нарушении установленного порядка комплектования Вооруженных сил и способно причинить вред обороноспособности государства. Обещания пройти службу в будущем также не является смягчающим обстоятельством.

Верховный суд отменил решения по делу Лаптева и отправил его на пересмотр.

