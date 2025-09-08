Бывший СССР
16:13, 8 сентября 2025

Вероятность масштабной операции ВСУ в Крыму оценили

Полковник Матвийчук предрек ВСУ проблемы при новой мобилизации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить масштабную операцию в Крыму, но ее успех маловероятен, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Действительно, главком ВСУ Александр Сырский говорил о планах проведения дополнительной мобилизации, в рамках которой планируется призвать порядка 120 тысяч человек. Дальше там наполеоновские планы по дестабилизации ситуации по разным направлениям. В том числе, возможно, и в Крыму», — сказал полковник.

По мнению Матвийчука, проблемы могут возникнуть еще на этапе мобилизации — 120 тысяч человек, по его словам, это достаточно много для сегодняшней Украины.

«Многие уедут раньше. Другие — непригодны. Трудоспособное мужское население Украины уже побывало на фронте, и большая часть выживших сейчас проходит лечение. Но, даже если предположить, что ВСУ удастся набрать 120 тысяч человек, встанет вопрос о вооружениях. Допустим, автоматы и патроны найдут. А тяжелое оружие? Средства связи? Это большой контур, который должны обеспечить союзники. А им самим крайне непросто это делать без помощи США», — заключил военный.

Ранее ВСУ заподозрили в подготовке к масштабной операции на черноморском направлении. Предполагается, что украинское командование делает стратегическую ставку на «ослепление» обороны России и изматывание ее ресурсов.

    Все новости