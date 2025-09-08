Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:46, 8 сентября 2025Россия

Вывезенная на Украину россиянка вышла на связь только спустя год

Вывезенная в Сумы курянка вышла на связь через год после вторжения ВСУ в Россию
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Жительница Курской области Валентина Ревина, которая была вывезена на территорию Украины, вышла на связь с родственниками только спустя год после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничный регион. Об этом она рассказала ТАСС.

«Меня с августа 2024 года разыскивал племянник, в разных чатах, группах состоял. Но найти меня сложно было, потому что я никуда не выходила, ни с кем не общалась. Лишь только 8 августа [2025 года] удалось найти меня», — рассказала женщина.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Она добавила, что прожила в одиночку почти весь период вторжения ВСУ. Россиянка переехала в интернат в Судже зимой 2024 года, так как скоро должны были наступить холода.

Ранее житель Суджи Иван Белокрылов рассказал, что Украина подготовила жителям Курской области, которые были вывезены в Сумскую область, фальшивые документы. Они, как уточнил он. были необходимы для того, чтобы не признавать нахождение мирных жителей в плену.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крайне интересные обсуждения». Трамп высказался о санкциях, урегулировании на Украине и встречах с Путиным и европейцами

    Россиян предупредили о праве работодателей на отказ оплаты больничного

    В Турции оценили вероятность отправки войск ЕС на Украину

    Выручка магазинов для бедных в России взлетела

    ВСУ пытались атаковать Тульскую область

    Российский боец четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ

    Бывший российский министр-силовик смягчил себе наказание по уголовному делу

    Зеленскому напомнили заявления про Крым после слов о победе

    Вывезенная на Украину россиянка вышла на связь только спустя год

    На юге России запретили снимать и публиковать атаки беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости