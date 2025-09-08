Вывезенная на Украину россиянка вышла на связь только спустя год

Вывезенная в Сумы курянка вышла на связь через год после вторжения ВСУ в Россию

Жительница Курской области Валентина Ревина, которая была вывезена на территорию Украины, вышла на связь с родственниками только спустя год после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничный регион. Об этом она рассказала ТАСС.

«Меня с августа 2024 года разыскивал племянник, в разных чатах, группах состоял. Но найти меня сложно было, потому что я никуда не выходила, ни с кем не общалась. Лишь только 8 августа [2025 года] удалось найти меня», — рассказала женщина.

Она добавила, что прожила в одиночку почти весь период вторжения ВСУ. Россиянка переехала в интернат в Судже зимой 2024 года, так как скоро должны были наступить холода.

Ранее житель Суджи Иван Белокрылов рассказал, что Украина подготовила жителям Курской области, которые были вывезены в Сумскую область, фальшивые документы. Они, как уточнил он. были необходимы для того, чтобы не признавать нахождение мирных жителей в плену.