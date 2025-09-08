Из жизни
Заключенный расправился с раскрывшим его запретный роман тюремщиком

В Британии заключенный застрелил тюремщика, который раскрыл его тайный роман
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Великобритании бывший заключенный, который шесть раз выстрелил в тюремщика Ленни Скотта, снова оказался за решеткой. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно следствию, Скотт стал жертвой мести. В марте 2020 года он раскрыл запретный роман заключенного Элиаса Моргана и тюремщицы Сары Уильямс. Морган пытался подкупить Скотта, чтобы тот хранил молчание, но он отказался от взяток. Тогда преступник заявил, что дождется своего освобождения и расправится с ним. Он угрожал и семье Скотта.

Спустя четыре года, в феврале 2024 года, Морган выполнил свое обещание. Он неделю следил за Скоттом, чтобы разработать план, и в итоге напал на него возле спортзала. В тот момент мужчина уже не работал в тюрьме. Его уволили после того, как он ударил заключенного по лицу. Спасти Скотта не удалось. Моргана поймали и приговорили к 45 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 27-летнюю тюремную надзирательницу обвинили в многочисленных неподобающих отношениях с заключенными. Она завела несколько романов с преступниками, пронесла мобильный телефон для одного из своих возлюбленных и карты памяти для другого.

.
