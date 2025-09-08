Желающих проводить выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка не нашлось

«Интерфакс»: Банк для выплат клиентам «Таврического» отберут повторно

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проводит повторный конкурс по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таврический», лишившегося лицензии ЦБ РФ. Об этом из материалов госкорпорации стало известно «Интерфаксу».

В рамках первой попытки желающих взять на себя расчеты с клиентами занимавшей 60-е место в банковской системе России кредитной организации не нашлось, узнало агентство. По словам собеседника журналистов, крупнейшие банки не проявили заинтересованности поскольку с одной стороны трудозатраты на организацию процесса выплат «превышают экономический эффект от потенциального прироста клиентской базы», а с другой — банки переходят на отечественное программное обеспечение, что требует существенных расходов и затрудняет принятие большого числа новых счетов.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Таврического» 3 сентября. Регулятор объяснил принятое решение полной утратой банком собственных средств и отсутствием перспектив его дальнейшей санации.

Банк-агент в тот же день пообещали отобрать на конкурсной основе не позднее 8 сентября. В АСВ отмечали, что страховая ответственность перед вкладчиками предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.