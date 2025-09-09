Силовые структуры
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели туристов в Карелии

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели людей во время похода в Карелии. Об этом сообщило ведомство в Telegram.

Он распорядился представить доклад о принятых процессуальных решениях и по доводам обращения. В ведомстве отметили, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится проверка.

20 июля МЧС объявило о поиске пропавших в Белом море туристов. Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Спасатели эвакуировали еще четверых. Трое пропали: Валерия Пужняк, Владимир Бондарев и Виктор Зузанов. Лишь спустя несколько дней были обнаружены их тела.

